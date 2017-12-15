Кыргызстан и Россия обсудили сотрудничество

2017-12-15 16:02 | www.trend.az | 4

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Аркадием Дворковичем.

В ходе встречи глава правительства КР с удовлетворением подчеркнул, что за последние годы кыргызско-российские отношения вышли на качественно новый этап своего развития и носят стратегический характер, передает КНИА «Кабар».

«Углубление сотрудничества с Российской Федерацией является приоритетным направлением во внешней политике Кыргызстана. Как Премьер-министр хотел бы отметить, что в деятельности Правительства страны будет обеспечена преемственность курса, направленного на укрепление и всемерное развитие кыргызско-российских отношений», - подчеркнул Исаков.

Кроме того, премьер-министр выразил благодарность российской стороне за оказываемую поддержку Кыргызстану и выразил уверенность в том, что сегодняшняя встреча станет дополнительным импульсом дальнейшего развития двусторонних отношений между странами.