В Москве состоялось заседание Экономического совета СНГ

2017-12-15 16:11 | www.apa.az | 6

В Москве состоялось 76-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает московский корреспондент АПА, Азербайджан в мероприятии представлял первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов.

Участники заседания одобрили проект порядка разработки и финансирования межгосударственных инновационных проектов и мероприятий в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества стран СНГ на период до 2020 года.

Члены Экономического совета СНГ также одобрили проект Соглашения о сотрудничестве в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования и Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года.

Рассмотрев информацию о выполнении Решения Совета глав правительств СНГ о Концепции установления согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте и о Тарифной политике железных дорог на 2017 фрахтовый год Экономический совет рекомендовал Совету по железнодорожному транспорту СНГ продолжить совершенствование согласованной тарифной политики с целью обеспечения роста объема перевозок на железнодорожном транспорте в международном сообщении в современных условиях.

Экономический совет рассмотрел вопрос о реализации комплекса мер по развитию и стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива для транспортных средств на период до 2020 года и решил поручить профильным министерствам и ведомостям усилить координацию совместных действий.

Участники заседания обсудили ряд бюджетно-финансовых и организационных вопросов.

Следующее заседание Экономического совета СНГ состоится в марте 2018 года в Москве.