Ильхам Алиев совершил поездку в Сумгайыт – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-12-15 15:00 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Сумгайыт ознакомился с условиями, созданными в парке Людвигсхафен.

Как передает Oxu.Az, затем глава государства принял участие в открытии трубопрокатного завода ООО Baku Steel Company после реконструкции.

12:08

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея флага в Сумгайыте.

Как передает Oxu.Az, глава государства разрезал символическую ленту.

После ознакомления с музеем главу государства информировали, что строительство здания началось в феврале 2017 года и завершилось в сентябре.

12:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Сумгайыт.

Как передает Oxu.Az, глава государства возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенному в центре города.

Глава Исполнительной власти Сумгайыта Закир Фараджев проинформировал президента Ильхама Алиева о работах, проведенных в городе и в парке Гейдара Алиева, где возведен памятник.

Затем глава государства ознакомился с работами, проделанными в Сумгайытском химико-промышленном парке и принял участие в церемонии открытия.

Министр экономики Шахин Мустафаев сообщил президенту о проделанных работах.

Затем Ильхам Алиев заложил фундамент фабрики ОАО «Azərxalca» в Сумгайытском химико-промышленном парке.

Далее глава государства принял участие в открытии завода по изготовлению пестицидов ООО «Aqrokimya Azərbaycan» и Центра обработки, регистрации и передачи информации ООО STDC.

Э.Ш.

