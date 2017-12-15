Ильхам Алиев совершил поездку в Сумгайыт – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-12-15 15:00 | www.oxu.az | 3
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Сумгайыт ознакомился с условиями, созданными в парке Людвигсхафен.
Как передает Oxu.Az, затем глава государства принял участие в открытии трубопрокатного завода ООО Baku Steel Company после реконструкции.
12:08
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея флага в Сумгайыте.
Как передает Oxu.Az, глава государства разрезал символическую ленту.
После ознакомления с музеем главу государства информировали, что строительство здания началось в феврале 2017 года и завершилось в сентябре.
12:00
Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Сумгайыт.
Как передает Oxu.Az, глава государства возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенному в центре города.
Глава Исполнительной власти Сумгайыта Закир Фараджев проинформировал президента Ильхама Алиева о работах, проведенных в городе и в парке Гейдара Алиева, где возведен памятник.
Затем глава государства ознакомился с работами, проделанными в Сумгайытском химико-промышленном парке и принял участие в церемонии открытия.
Министр экономики Шахин Мустафаев сообщил президенту о проделанных работах.
Затем Ильхам Алиев заложил фундамент фабрики ОАО «Azərxalca» в Сумгайытском химико-промышленном парке.
Далее глава государства принял участие в открытии завода по изготовлению пестицидов ООО «Aqrokimya Azərbaycan» и Центра обработки, регистрации и передачи информации ООО STDC.