Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане планируется создать 30 ковровых фабрик

2017-12-15 16:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется создать в общей сложности 30 ковровых фабрик.

Об этом сказал, в частности, в пятницу Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с коллективом Сумгайытского химико-промышленного парка.

«Вам известно, что в последнее время мы уделяем очень большое внимание развитию ковроткачества, и за короткое время уже открыто десять ковровых фабрик. В следующем году откроется еще десять фабрик, и планируется создать в общей сложности 30 ковровых фабрик. Естественно, что для успешной работы этих фабрик необходимо местное сырье, и сегодня заложен фундамент прядильно-красильной фабрики. Это предприятие, которое будет создано за счет государственной инвестиции. Таким образом, мы обеспечим своим сырьем всех ковроткачей, мастеров ковроделия, работающих как на этой фабрике, так и в индивидуальном порядке», - сказал глава государства.