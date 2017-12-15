Президент: «В Азербайджане начинают действовать предприятия, которые устранят зависимость от импорта»

2017-12-15 16:12 | www.apa.az | 5

«В Азербайджане начинают действовать предприятия, которые устранят зависимость от импорта».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с коллективом Сумгаитского химико-промышленного парка. Глава государства отметил, что сегодня заложен фундамент большого стекольного завода: «После начала деятельности стекольного завода Азербайджан не будет импортировать стекло. Напротив, Азербайджан сам будет его экспортировать. В последнее время мы уделяем большое внимание развитию ковроделия и за короткий срок открылись уже десять ковроткацких фабрик. В следующем году откроется еще десять ковроткацких фабрик. В целом, предусматривается создание тридцати ковроткацких фабрик. Естественно, что для успешной работы этих фабрик необходимо местное сырье, и сегодня заложен фундамент шерстопрядильно-красильной фабрики. Это предприятие, которое будет создано за счет государственной инвестиции. Таким образом, мы обеспечим своим сырьем всех ковроткачей, мастеров ковроделия, работающих как на этой фабрике, так и в индивидуальном порядке».

Ильхам Алиев также отметил, что сегодня был заложен фундамент фабрики по производству сигарет: «Сегодня был заложен фундамент табачной фабрики. Эта фабрика также имеет очень большое значение. Сейчас мы зависим от импорта сигарет. Конечно, все мы хотим, чтобы в Азербайджане сократилось потребление сигарет, чтоб люди отказались от этой дурной привычки. Но пока что это не так. Конечно, внутреннее производство должно заменить зарубежное производство. Продукция, которая будет выпускаться на этой фабрике, покроет 50 процентов общего внутреннего спроса. Я уверен, что в будущем мы будем на 100 процентов покрывать внутренний спрос и одновременно будем экспортировать на мировые рынки. Сегодня табаководство в Азербайджане развивается очень стремительно. Конечно, в Азербайджане налаживается и производство сигарет, являющихся конечным продуктом табаководства», - сказал глава государства.