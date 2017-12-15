Президент: «Процесс индустриализации в Азербайджане идет ускоренными темпами»

2017-12-15 16:22 | www.apa.az | 5

«Процесс индустриализации в Азербайджане идет ускоренными темпами».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с коллективом Сумгаитского химико-промышленного парка.

Глава государства подчеркнул, что в основе этого лежат политика страны, вера зарубежных и местных инвесторов. «Потому что инвестиции привлекаются только в стабильные страны. Азербайджан одна из тех стран, которая обладает прекрасным международным авторитетом, успешно развивается с экономической точки зрения. По подсчетам Давосского форума, страна по конкурентоспособности экономики занимает 35-е место. Начало работы семи предприятий сегодня в Сумгаите, а также запуск подстанций, питающих эти предприятия, еще раз показывает нашу успешную политику, и мы успешно завершаем 2017 год», - сказал президент Ильхам Алиев.