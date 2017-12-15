ПАСЕ обратилась к странам-членам Совета Европы в связи с Международным днем мигранта

2017-12-15 16:33 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Комитет по вопросам миграции, беженцев и вынужденных переселенцев Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обратился к странам-членам Совета Европы в связи с 18 декабря - Международным днем мигранта, сообщает в пятницу сайт ПАСЕ.

Комитет ПАСЕ призвал акцентировать внимание на вопросах, связанных с гуманитарным положением и проблемами мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев.

В обращении подчеркивается, что наряду с эмигрантами важным является и рассмотрение вопроса вынужденной смены места жительства внутри национальных границ.

В Комитете ПАСЕ отметили, что по показателям на конец 2016 года конфликты и насилие привели к появлению 40,3 миллиона вынужденных переселенцев.

«Проблемам более двух миллионов вынужденных переселенцев в Европе не оказывается должного внимания. Все страны-члены, международные организации и НПО должны прилагать больше усилий для обеспечения уважения прав вынужденных переселенцев в рамках международного гуманитарного права», - говорится в обращении.

Напомним, что 4 декабря 2000 года Генеральная ассамблея ООН провозгласила 18 декабря Международным днем мигранта. В этот день в 1990 году ассамблея приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.

(Автор: Нигяр Гулиева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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