Apple добавила в "Карты" навигацию по 34 аэропортам мира

2017-12-15 16:36 | www.trend.az | 4

Apple начала реализацию интерьерных карт для iOS 11. Список из 43 объектов, для которых в "картах" добавлена навигация, опубликован на сайте компании. В нем 34 аэропорта и девять торговых центров. Новая функция позволит пользователям лучше ориентироваться в многоэтажных или масштабных объектах, не прибегая к помощи сторонних веб-сайтов, схем и карт, передает ТАСС со ссылкой на портал Appleinsider.

В список попали аэропорты в США, Канаде, Великобритании, Германии, Швейцарии, Нидерландах и Гонконге. На схемах обозначены выходы и терминалы, пункты выдачи багажа, стойки регистрации, а также рестораны и уборные.

Торговые центры, картами которых пользователи смогут воспользоваться, расположены в Балтиморе, Бостоне, Чикаго, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско, Сан-Хосе и Вашингтоне. При этом в опубликованном списке не указано, какие именно это торговые центры.