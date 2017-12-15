Али Гусейнли: «Предоставление кандидатам во время выборов бесплатного эфирного времени остается в силе»

2017-12-15 16:26 | www.apa.az | 5

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса были обсуждены поправки в Избирательный Кодекс.



Как сообщает АПА, председатель Комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли проинформировал о проекте и сообщил, что в целом в Кодекс предложено внести 55 изменений.



Он отметил, что часть изменений связана с поправками в Конституции, внесенными во время последнего референдума.



Председатель комитета также отметил, что аннулирование статей 162, 164, 195 и 197 кодекса не означает отмену бесплатного эфирного времени: «Бесплатный эфир для кандидатов во время выборов остается в силе».