Руководителя телеканала приговорили к 6 годам

2017-12-15 16:29 | www.apa.az | 4

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом исполнительного директора интернет телевидения «Kanal-13» Азиза Оруджева.

Как сообщает АПА, на заседании под председательством судьи Мирзы Ханкишиева выступили адвокаты А. Оруджева. Они попросили оправдать его.

Затем А. Оруджев выступил с последним словом. Он также попросил у суда оправдать его.

Судебная коллегия удалилась на совещание, после чего был объявлен приговор. Согласно приговору, А. Оруджев был лишен свободы на 6 лет.

Отметим, Азиз Оруджев был задержан 2 мая по подозрению в оказании сопротивления полиции. Ему было назначено 30 суток административного ареста. В день освобождения – 1 июня в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры в его отношении было возбуждено уголовное дело. Его обвинили по статьям 192 (незаконное предпринимательство) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями). В этот же день решением суда Насиминского района в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.