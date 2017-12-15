Операция в Баку: задержан «полковник» – ФОТО

2017-12-15 15:24 | www.oxu.az | 4

Сотрудники полиции провели операцию по задержанию мошенника, обманывавшего людей и присвоившего себе крупную сумму денег.

Как сообщили Oxu.Az в МВД, 6 августа житель столицы Тофиг Гасымов обратился в Управление полиции Хатаинского района и сообщил, что 6 августа некто Ризван, назвавший себя полковником правоохранительных органов, обманом присвоил принадлежавшие ему 11000 манатов, пообещав устроить на работу в университет.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый Ризван Джаваров. Во время задержания на нем была униформа сотрудника Пенитенциарной службы Минюста.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Пострадавших от действий мошенника просят обращаться на «горячую линию» 102 МВД или в Управление полиции Хатаинского района.

Э.Ш.

