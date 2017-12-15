Вынесен приговор компаньону Ройи Айхан

2017-12-15 15:30 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по делу бывшего компаньона по бизнесу известной певицы, заслуженной артистки Ройи Айхан Сабины Гусейновой, обвиняемой в мошенничестве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова был зачитан приговор.

По приговору суда С.Гусейнова была лишена свободы сроком на 5 лет. Ей назначено условное наказание и она освобождена из зала суда.

Государственный обвинитель просил лишить С.Гусейнову свободы сроком на 10 лет.

Отметим, что, согласно обвинительному акту, С.Гусейнова путем мошенничества завладела 86 тыс. долларов гражданина Ильгара Бабаева и крупной суммой денег другого лица.

Во время следствия в ее отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста. Но С.Гусейнова не явилась на судебное заседание и 1 декабря Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес решение об аресте С.Гусейновой и подаче в розыск со стороны полиции.

Работавшая с Р.Айхан известный дизайнер Сабина Гусейнова была задержана сотрудниками Насиминского районного управления полиции и была переведена в Бакинский следственный изолятор.

С.Гусейнова обвиняется по статье 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

Отметим, что заслуженная артистка Р.Айхан несколько лет назад открыла совместный бизнес с С.Гусейновой. В прошлом месяце певица объявила о том, что прекратила с ней сотрудничество, ввиду того, что имя С.Гусейновой было связано с мошенничеством.

Э.Ш.

