Президент Ильхам Алиев: Все мы хотим, чтобы в Азербайджане сократилось потребление сигарет, люди отказались от этой вредной привычки

2017-12-15 16:47 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Все мы хотим, чтобы в Азербайджане сократилось потребление сигарет, люди отказались от этой вредной привычки.

Об этом в пятницу сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с коллективом Сумгайытского химико-промышленного парка.

«Сегодня был заложен фундамент табачной фабрики. Эта фабрика также имеет очень большое значение. Сейчас мы зависим от импорта сигарет. Конечно, все мы хотим, чтобы в Азербайджане сократилось потребление сигарет, чтоб люди отказались от этой вредной привычки. Но пока что это не так. Конечно, внутреннее производство должно заменить зарубежное производство. Продукция, которая будет выпускаться на этой фабрике, покроет 50 процентов общего внутреннего спроса. Я уверен, что в будущем мы будем на 100 процентов покрывать внутренний спрос и одновременно будем экспортировать на мировые рынки», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодня табаководство в Азербайджане развивается очень стремительно.

«Конечно, в Азербайджане налаживается и производство сигарет, являющихся конечным продуктом табаководства», - сказал Президент Азербайджана.

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