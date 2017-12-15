Посольство США отвергло обвинения во вмешательстве в российские выборы

2017-12-15 17:01 | www.trend.az | 4

Обвинения Москвы в том, что США вмешиваются в российские выборы, ложны, они наносят ущерб попыткам восстановить двусторонние отношения, заявила РИА Новости пресс-секретарь американского посольства Мария Олсон.

Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в выборы в России вмешиваются постоянно, в том числе посольство США.

"Эти обвинения ложны и способны нанести ущерб. Подобные заявления, как и озвученные ранее обвинения в адрес США в поддержке ИГИЛ* — это опасная тенденция, которая подрывает попытки выстроить более стабильные отношения — то, чего хотели бы наши лидеры", — заявила Олсон.