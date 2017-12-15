Прокурор потребовал наказать Гияса Ибрагимова и его отца

2017-12-15 16:33 | www.apa.az | 4

В Ясамальском районном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу Гияса Ибрагимова и его отца Гасана Ибрагимова.

Как сообщает АПА, на заседании выступил государственный обвинитель. Прокурор запросил лишить каждого из них свободы сроком на 6 месяцев.

Отметим, в отношении Гияса Ибрагимова и его отца Гасана Ибрагимова было возбуждено уголовное дело по ст.289.2 (неуважение к суду) УК Азербайджана.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Гияса Ибрагимова к 10 года лишения свободы.

Он обвиняется по статьям 234.4.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления) и 234.4.3 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров в крупном размере) УК Азербайджана.