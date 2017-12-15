За грубое нарушение правил этики вопросом лишения мандата будет заниматься ЦИК

2017-12-15 16:48 | www.apa.az | 5

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса председатель Комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли прокомментировал вопрос предоставления ЦИК полномочий в связи с лишением депутатского мандата за грубое этическое поведение и передачу права голоса другому лицу.

Как сообщает АПА, А.Гусейнли отметил, что статья 89 Конституции страны предоставляет ЦИК эту функцию: «В пункте 4 статьи 89 указано, что лишение мандата за деятельность, несовместимую с депутатскими полномочиями, относится к функциям ЦИК. Поэтому и в случаях, указанных в пунктах 6 и 7 данной статьи – грубое нарушение установленных законом правил этического поведения и передача права голоса другому лицу - лишение мандата также будет входить в функции ЦИК».

Председатель комитета добавил, что если решение о лишении мандата было принято, но еще не вступило в силу, в указанном избирательным округе выборы объявлены быть не могут