Эльнару «предали анафеме» за критику передачи Заура Кямала – ВИДЕО

2017-12-15 15:42 | www.oxu.az | 5

Ведущая Севиндж ответила на призыв певицы Эльнары Халиловой бойкотировать передачу «5-də 5».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Goldnews.az, Севиндж сказала, что участвующим в бойкоте будет закрыт вход на телеканал Xəzər:

«Вы навсегда останетесь без телеканала. Если бы у вас было призвание, вы могли бы прийти на передачу «5-də 5». А то лезете везде, как немытая ложка. Вот вы никогда не переступите порог Xəzər», - сказала Севиндж.

Отметим, что вчера певица Эльнара Халилова возмутилась одним из эпизодов в эфире передачи «5-də 5» с ведущим Зауром Кямалом. Она призвала своих коллег бойкотировать передачу.

Э.Ш.

