В стамбульском метро впервые начали курсировать поезда без машиниста

2017-12-15 17:02 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле впервые открылась линия метрополитена, на которой работают поезда без машиниста, сообщают в пятницу местные СМИ.

Согласно сообщению, протяженность линии, на которой будут курсировать поезда без машиниста, составляет 10,5 километра.

На первом этапе такие поезда будут курсировать на линии стамбульского метрополитена, на которой девять станций, а в течение 2018 года постепенно во всем стамбульском метро будут работать поезда без машиниста.

В открытии "метро без машиниста" приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым.