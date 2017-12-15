Россия была и остается стратегическим партнером Кыргызстана – Жээнбеков

2017-12-15 17:08 | www.trend.az | 4

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня принял заместителя председателя правительства Российской Федерации, председателя российской части кыргызско-российской межправительственной комиссии Аркадия Дворковича. Об этом сообщает КНИА «Кабар» со ссылкой на отдел информационной политики аппарата президента КР.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Россией, по вопросам реализации совместных инвестиционных проектов, активизации сотрудничества между регионами двух стран.

Жээнбеков, приветствуя Дворковича, который сегодня принял участие в шестой межрегиональной кыргызско-российской конференции в Бишкеке, подчеркнул, что проведение данных конференций стало доброй традицией в двусторонних отношениях.

«В политическом плане между Кыргызстаном и Россией нет никаких разногласий и проблемных вопросов. Россия была и остается стратегическим партнером Кыргызстана. Нам нужно поддерживать стремление регионов к совместной работе и реализации конкретных проектов. Мы заинтересованы в увеличении объемов поставок продукции из Кыргызстана в регионы России», - подчеркнул глава государства, выразив признательность за внимание к вопросам развития торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Россией.