В Баку задержан карманник

2017-12-15 16:00 | www.oxu.az | 3

Сотрудники органов внутренних дел задержали человека, промышлявшего кражами на территории Хатаинского района Баку.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Ранее жительница столицы обратилась в Управление полиции Хатаинского района, сообщив, что неизвестный вырвал у нее из рук сумку, в которой были деньги, пенсионная карта и другие вещи. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции был задержан подозреваемый в совершении преступления житель Ярдымлинского района Орхан Нуриев.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный 17 ноября вырвал из рук другой женщины сумку, в которой находилось 230 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Пострадавших от действий мошенника просят обращаться на «горячую линию» 102 МВД или в Управление полиции Хатаинского района.

Э.Ш.

