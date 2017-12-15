Bakcell и Западный Университет подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

2017-12-15 17:09 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - компания Bakcell и Западный Университет (WesternCaspianUniversity), являющийся первым частным университетом в Азербайджане, подписали меморандум о сотрудничестве. В соответствии с меморандумом, подписанным 14 декабря 2017 года главным исполнительным директором Bakcell Николаем Беккерсом и ректором Западного Университета Андрисом Лейтасом, стороны выразили намерение сотрудничать в таких сферах как наука, образование и подготовка кадров, а также в других направлениях, представляющих взаимный интерес. Работы, осуществление которых планируется в рамках данного сотрудничества, окажут положительное влияние на развитие образования и экономики в нашей стране и в то же время внесут большой вклад в процесс воспитания азербайджанской молодежи, чтобы помочь студентам стать востребованными специалистами на рынке труда.

«Соглашение, подписанное сегодня с компанией Bakcell, откроет новые возможности для молодых людей и станет отправной точкой для осуществления многих совместных проектов. Мы планируем организовать участие наших студентов в программах стажировки компании, наряду с проведением других совместных мероприятий. Наряду с этим, опыт компании Bakcell поможет нам в развитии Парка высоких технологий и осуществлении там различных стартап-проектов», - отметил Андрис Лейтас

«Будучи истинно азербайджанским мобильным оператором, компания Bakcell уже многие годы поддерживает молодежь Азербайджана, помогая ей в получении образования и построении карьеры. В рамках этой деятельности, молодым людям предоставляется возможность прохождения профессиональной практики в нашей компании, и даже варианты трудоустройства. Мы очень рады началу этого сотрудничества и, конечно же, будем рады оказать поддержку в осуществлении важных проектов университета», - сказал Николаи Беккерс.

Меморандум предусматривает осуществление совместной деятельности, направленной на стимулирование научно-исследовательской работы в различных сферах, оказание поддержки студентам в прохождении профессиональной практики, а также предоставление помощи в трудоустройстве выпускников университета в соответствии с их специальностью. Более того, по условиям соглашения, основываясь на работах проведенных компанией в рамках проекта Applab, компания Bakcell поделится своим опытом для развития и осуществления различных стартап-проектов в созданном университетом Парке высоких технологий.

Компания Bakсell, первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.