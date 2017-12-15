Суд не удовлетворил апелляционную жалобу Мехмана Гусейнова

2017-12-15 17:10 | www.apa.az | 4

Сегодня в Бакинском апелляционном суде продолжился судебный процесс по апелляционной жалобе блогера Мехмана Гусейнова.

Как сообщает АПА, на заседании под председательством судьи Афлатуна Гасымова выступили адвокаты М.Гусейнова Фахраддин Мехдиев и Фуад Агаев. Они попросили вынести в отношении М.Гусейнова оправдательный приговор.

Выступивший на заседании представитель обвинителя Алирза Габилов попросил суд не удовлетворять жалобу.

В своем выступлении Мехман Гусейнов назвал обвинение безосновательным и попросил вынести в его отношении оправдательный приговор. Затем судьи удалились на совещание. После совещания было объявлено решение, согласно которому жалоба не удовлетворена.

Отметим, 29 сентября в Верховном суде была рассмотрена кассационная жалоба, поданная в связи с вынесенным в отношении блогера Мехмана Гусейнова приговором. Решением Верховного суда кассационная жалоба была частично удовлетворена. Решение Бакинского апелляционного суда в отношении Мехмана Гусейнова было аннулировано. Было принято решение о возвращении уголовного дела в Бакинский апелляционный суд для повторного рассмотрения.

Напомним, в порядке особого обвинения со стороны начальника Насиминского РУП Мусы Мусаева было возбуждено уголовное дело в отношении М.Гусейнова. Он потребовал привлечь блогера к ответственности и наказать по статье 147.2 (Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК Азербайджана.

Решением Сураханского районного суда М.Гусейнов был лишен свободы на 2 года. Он был арестован в зале суда. Апелляционная жалоба, поданная на решение суда, не была удовлетворена.