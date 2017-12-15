Суд отказал Палате надзора над финансовыми рынками

2017-12-15 16:14 | www.oxu.az | 5

Бакинский апелляционный суд отклонил иск Палаты надзора над финансовыми рынками. Речь идет о принудительной ликвидации страховой компании Başak İnam и начале процедуры банкротства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Fins.az, Палата обратилась в суд по этому поводу 23 ноября.

Бакинский административно-экономический суд №1 рассмотрел заявление и отказался от ликвидации страховой компании. Палата подала апелляционную жалобу. 14 декабря Бакинский апелляционный суд рассмотрел дело и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Э.Ш.

