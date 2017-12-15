"Лаборатория Касперского" подводит итоги 2017 года

2017-12-15 17:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В 2017 году весь мир наблюдал, как активно стираются границы между различными типами киберугроз и стоящими за ними киберпреступниками. Многие громкие инциденты и заражения в итоге оказывались совсем не тем, чем выглядели поначалу. Шифровальщик на деле был вайпером, легальное корпоративное ПО стало мощным кибероружием, продвинутые группировки злоумышленников все чаще выбирали примитивные инструменты, а те, чьих знаний и опыта не хватает даже для написания простенького вируса, заполучили в свои руки сложные вредоносные программы и инструменты.

Самой обсуждаемой угрозой года, безусловно, стали шифровальщики. Три масштабные кампании кардинально изменили ландшафт программ-вымогателей. Атаки были нацелены на бизнес, использовали для своего распространения червей и недавно попавшие в Сеть эксплойты, шифровали данные и требовали выкуп, который на самом деле им не всегда был нужен. Организаторы этих атак вряд ли являются рядовыми ворами, обычно стоящими за программами-вымогателями – проанализировав код этих зловредов, аналитики «Лаборатории Касперского» пришли к выводу, что это может быть делом рук уже успевших нашуметь группировок Lazarus и BlackEnergy. Как минимум одна из атак – WannaCry – содержала ошибки, позволяющие предположить, что преступники поторопились с ее запуском, другая – ExPetr – распространялась через зараженное ПО для бизнеса, две атаки из трех (ExPetr и BadRabbit) были связаны между собой. В итоге же только эти три кампании обошлись жертвам в сотни миллионов долларов.

2017-й также стал годом больших перемен для финансовых организаций. Во-первых, в центр внимания киберпреступников, особенно русскоговорящих, все чаще стали попадать банкоматы. Этот способ кражи денег стал настолько популярен, что на черном рынке даже впервые появилась специальная услуга ATMMalware-As-a-Service – например, обнаруженный «Лабораторией Касперского» зловред CutletMaker. За весьма небольшие (по сравнению с потенциальным доходом) деньги любой желающий может получить все необходимые инструменты для взлома банкомата, при этом на протяжении всей операции его будут сопровождать подробные инструкции и консультации продавца этой комплексной услуги. Естественно, такое развитие событий приведет к резкому росту числа низкоквалифицированных киберпреступников, которые, прилагая минимум усилий, смогут легко совершать ограбления.

С другой стороны, злоумышленники все еще не оставили попытки заполучить большие суммы денег путем атак на международную систему банковских расчетов SWIFT. В этом году они активно продолжали модифицировать данные в локальной версии этого ПО на стороне банка. В итоге жертвами таких атак стали финансовые организации в более чем 10 странах мира, среди последних примеров – попытка кражи 60 млн долларов из одного тайваньского банка в октябре.

Кроме того, с целью украсть, как можно больше денег киберпреступники значительно расширили спектр атакуемых финансовых организаций: в 2017-м от их действий страдали не только банки, но и системы электронных денег, биржи криптовалют, фонды управления капиталом и даже казино.