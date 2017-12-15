Милли Меджлис утвердил изменения в 25 законах

2017-12-15 17:54 | www.apa.az | 4

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса состоялось голосование по изменениям в проектах 25 законов.

Как сообщает АПА, это проекты, предусматривающие внесение изменений в законы: «Об официальной статистике», «О профсоюзах», «Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Азербайджанской Республики», «Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Азербайджанской Республики», «Устав внутренней службы Вооруженных Сил Азербайджанской Республики», «О мелиорации и ирригации», «О семеноводстве», «О судах и судьях», «О дорожном движении», «О производственных и бытовых отходах», «О возмещении ущерба, причиненного физическим лицам в результате незаконных действий органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда», «О животном мире», «О полиции», «О прокуратуре», «О деятельности Государственной судебной экспертизы», «Об адвокатах и адвокатской деятельности», «О средствах массовой информации», «О зерне», «О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской республики», «О занятости», «Об исполнении», «О внесении изменений в «Положения по делам несовершеннолетних и защите их прав»», «О теле и радиовещании», «О лотерее» и «О принудительной диспансеризации детей».



Каждое изменение было принято отдельным голосованием.



Отметим, что указанные изменения были внесены для того чтобы добиться соответствия Кодексу об административных проступках.