Центробанк: Решение ФРС напрямую не влияет на манат

2017-12-15 17:55 | www.apa.az | 4

«Решение Федеральной Резервной системы США о повышении процентной ставки в краткосрочной перспективе, как правило, оказывает давление на страны, имеющие крупные поступления спекулятивного капитала. Так как Азербайджан не имеет крупных поступлений спекулятивного капитала, то здесь не ожидается никаких краткосрочных изменений под влиянием последнего решения ФРС».

Об этом АПА-Экономикс сообщили в Центробанке Азербайджана. В ЦБА сказали, что это решение не имеет прямого влияния на манат.

Напомним, что комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США принял решение повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта до 1,5% годовых.