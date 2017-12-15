В Баку без вести пропала девушка – ФОТО

2017-12-15 16:26 | www.oxu.az | 4

В Хатаинском районе Баку без вести пропала девушка.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, 17-летняя Нармин Пярвин гызы Абдуллаева не вернулась домой, последний раз ее видели в районе станции метро «Ахмедлы».

Полиция обращается ко всем, кто располагает хоть какой-нибудь информацией о местонахождении Нармин Абдуллаевой, позвонить в МВД по телефону «102» или обратиться в Управление полиции Хатаинского района Баку, расположенное по адресу: улица Э.Алиева, 4 (у текстильного комбината имени Г.З.Тагиева). Контактный телефон: 422-02-02.

Э.А.

