Таджикистан возьмет на себя председательство в ОЭС

2017-12-15 17:32 | www.trend.az | 4

В Исламабаде 14 декабря состоялось 28-ое заседание Совета регионального планирования Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в работе которого приняла участие делегация Республики Таджикистан, возглавляемая первым заместителем министра иностранных дел Низомиддином Зохиди, передает ASIA-PLus.

Замглавы таджикского МИД Низомиддин Зохиди выступил на заседании с призывом укрепить взаимодействие между странами-участниками Организации и обозначил несколько приоритетных направлений сотрудничества. Кроме того, он пригласил представителей государств ОЭС принять участие в совещании Министров иностранных дел в апреле 2018 года в Душанбе.

Также, в рамках заседания состоялась встреча Зохиди и генерального секретаря ОЭС Халила Ибрагима Акча. Они обсудили возможности укрепления связей в пределах объединения в будущем году.