В Азербайджане не ожидается проведения внеочередных президентских выборов - депутат

2017-12-15 17:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Информация о том, что в Азербайджане в марте будущего года состоятся внеочередные президентские выборы, не соответствует действительности, сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Сиявуш Новрузов в пятницу во время обсуждения в парламенте поправок в Избирательный кодекс.

"Некоторые лица вводят в заблуждение граждан по вопросу проведения внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Поправка, внесенная в статью 179 (проведение внеочередных президентских выборов) Избирательного кодекса была неправильно изложена некоторыми СМИ", - сказал депутат.

Как сказал Новрузов, время проведения внеочередных выборов регулируется Конституцией Азербайджана.

«Для подготовки к президентским выборам установлен срок в 60 дней. Поправка к кодексу технического характера, а некоторые печатные органы написали об этом неправильно», - сказал депутат.

По его словам, проживающая в США Севиндж Османгызы распространила слух о том, что якобы в Азербайджане в марте будут проведены внеочередные президентские выборы. «Это провокация», - сказал Новрузов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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