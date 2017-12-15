Президент наградил сотрудников МЧС

2017-12-15 18:14 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, за отличие при исполнении служебных обязанностей генерал-лейтенант Мирзоев Рафаэль Халид оглу награжден орденом «За службу Отечеству» I степени, полковники Калантарли Эргюдж Асиф оглу и Гурбанов Афет Ганбар оглу - орденом «За службу Отечеству» II степени.

Группа сотрудников МЧС награждена орденом «За службу Отечеству» III степени, медалью «За доблесть», медалью «За военные заслуги», медалью «За отличие на государственной службе», медалью «За отличие на службе в органах по чрезвычайным ситуациям» III степени.