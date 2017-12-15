Президент выделил 7 млн. манатов Сумгаиту

2017-12-15 18:18 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с обновлением лифтового хозяйства многоквартирных зданий, а также работами по благоустройству и созиданию в городе Сумгаит.

Как сообщает АПА-Экономикс, для выплаты необходимого аванса подрядным организациям с целью начала работ в городе Сумгаит из Резервного фонда президента ИВ Сумгаитского района выделено 7 млн. манатов, в том числе 3,7 млн. манатов – на обновление лифтового хозяйства многоквартирных зданий и 3,3 млн. манатов – на продолжение работ по благоустройству и созиданию.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование на соответствующую сумму.