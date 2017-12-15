Казахстан: Независимость, проверенная годами

2017-12-15 16:40 | www.oxu.az | 4

16 декабря 2017 года Республика Казахстан будет отмечать 26-ую годовщину своей Независимости.

Что можно сказать о Казахстане? Это молодая, но весьма амбициозная республика, одна из постсоветских стран, которая в последние годы все чаще и громче заявляет о себе на мировой арене. Оригинальные инициативы, мирное урегулирование конфликтов, межрегиональная интеграция, активное участие в работе международных организаций, защита экологии – это далеко не полный список того, чем она отличилась и чем приобрела широкую известность, передает Oxu.Az.

Начать, пожалуй, следует с политики ядерного разоружения, объявленной республикой еще в годы становления. После развала Советского Союза стране в наследство достался четвертый в мире по величине ядерный арсенал. Однако тогда президент Нурсултан Назарбаев, незадолго до этого возглавивший страну, сделал нетривиальный шаг – закрыл имеющийся на казахстанской территории ядерный полигон в Семипалатинске. Далее республикой был подписан Лиссабонский протокол, произведено сокращение вооружений, а позднее Казахстан присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Впрочем, стоит признать, что таких нетривиальных шагов это государство за годы Независимости сделало немало. Одним из них можно назвать перенос столицы с юга страны на север, причем начался этот процесс в те годы, когда республика еще находилась в серьезном кризисе. Сейчас новая столица Астана – это ультрасовременный город с развитой инфраструктурой и оригинальным архитектурным дизайном. В этом смогли лично убедиться несколько миллионов посетителей выставки ЭКСПО-2017, состоявшейся в городе прошедшим летом. Но, не будем забегать вперед.

На постсоветском пространстве Казахстан широко известен как инициатор и двигатель интеграционных процессов. С конца 90-х годов, умело используя свое геополитическое положение, страна последовательно выступала за создание прочных экономических, политических и военных межгосударственных связей. Казахстан принял активное участие в создании Организации Договора Коллективной безопасности и Шанхайской организации Сотрудничества. Не менее десяти лет потребовалось и для того, чтобы часть постсоветских республик объединилась в единое экономическое пространство. Сначала в таможенной сфере – Таможенный Союз, а затем и в торговой – Евразийский Экономический Союз. Излишне говорить, что масштабную роль в этом объединении сыграла и Республика Казахстан.

Активность страны и ее высокую роль в мировой политике заметили и оценили. Своеобразным признанием авторитета республики можно назвать председательство Казахстана в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2010 году. Чуть позднее именно Казахстан возглавил Организацию Исламского Сотрудничества (ОИС). И именно в Астане Организация Исламская Конференция (ОИК) сменила свое название и формат.

Год за годом, постепенно Астана все чаще становилась территорией для многочисленных международных собраний, заседаний и форумов разного уровня. Бизнесмены и финансисты, инвесторы и лидеры мировых и традиционных религий, премьер-министры и главы государств… Нейтральная, ориентированная на многовекторную политику Республика Казахстан оказалась оптимальной для встреч и переговоров, заключения соглашений и подписания деклараций.

Вполне логично, что при таком подходе строгое жюри присудило право провести Международную специализированную выставку EXPO-2017, посвященную развитию альтернативной энергетики, именно Астане. Казахстан блестяще справился с поставленной задачей. В выставке приняли участие более сотни стран и свыше десятка международных организаций. Были собраны наилучшие эколого-технологические разработки, казахстанскую столицу посетило несколько миллионов человек, по итогам работы заключены многомиллионные контракты. Лучшего способа заявить о себе как об экономически-стабильном и благополучном государстве невозможно было придумать.

Следует отметить, что на достигнутом Казахстан не остановился. Несмотря на внешний нейтралитет и миролюбие, страна прославилась на международной арене и в качестве непримиримого борца с вызовами современности. В том числе и с «социальной чумой XXI» века – международным терроризмом и экстремизмом. Выступая на 70-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), именно казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев предложил создать под эгидой ООН единую мировую сеть для противодействия этим радикальным явлениям.

Впрочем, со стороны Казахстана тогда было высказано много смелых идей общемирового масштаба. Предложения касались создания наднациональной валюты, перемещения штаб-квартиры ООН на азиатский континент, реформирования Организации и т.д. Смелость инициатив и твердость позиции оценили.

Неудивительно, что два года спустя, в 2017 году, Казахстан стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН, а также возглавил в ней ряд Комитетов, в частности, Санкционный Комитет 1267 в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», контролирующий исполнение введенных санкций СБ ООН в отношении упомянутых международных террористических организаций и физических лиц, связанных с террористической деятельностью.

Нынешний год вообще стал для Казахстана знаковым и знаменательным. Так, в Астане была создана специальная переговорная площадка по сирийскому вопросу. Сейчас она успешно и плодотворно работает, параллельно с аналогичной, сформированной ранее в Женеве. Но стоит отметить, что именно в казахстанской столице было достигнуто соглашение о прекращении огня в ряде сирийских регионов. Сейчас, как сообщает МИД РК, в Астане ведется подготовка к очередному раунду переговоров, проводится активная работа по укреплению мер доверия между сторонами, итогом которого должна стать постепенная деэскалация конфликта.

Резюмируя, можно отметить, что имея весьма скромные стартовые позиции, Казахстану за рекордный срок, чуть более четверти века, удалось пройти тот путь, на который иные страны тратят столетия. В чем же секрет такого успеха?

«Наше государство не претендует на статус великой державы, как Соединённые Штаты или Россия, - заявил казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев в одном из своих выступлений. - Но мы по мере своих возможностей влияем на ход событий в мире, оказываем посредничество в конфликтных ситуациях, чтобы помирить стороны, и выдвигаем инициативы по региональной интеграции, которые позволяют сохранять мир и дают возможности для спокойного развития».

Наверное, это и есть самое четкое и ёмкое определение политики Казахстана.

Н.О.