Азербайджанская делегация приняла участие в международной конференции ICAO

2017-12-15 16:44 | www.oxu.az | 5

Международная Организация Гражданской Авиации (ICAO) провела в городе Коломбо (Шри-Ланка) десятую Конференцию по проведению многосторонних переговоров о воздушных сообщениях (ICAN/2017).

Всего на Конференции участвовали 426 делегатов из 66 государств и 1 международной организации. В течение пяти дней было проведено 456 переговоров и совещаний, в ходе которых подписано и парафировано 420 двусторонних документов.

Делегация Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики во главе с Директором Администрации Арифом Мамедовым провела переговоры с делегациями гражданской авиации 15 стран. С делегациями Австралии, Кении, Новой Зеландии, Таиланда и Сейшельских Островов были согласованы на уровне экспертов гражданской авиации тексты Межправительственных Соглашений о воздушном сообщении.

С делегациями, представляющими Турцию, Беларусь и Казахстан, были проведены переговоры по эксплуатации воздушного транспорта.

В переговорах с азербайджанской стороны также принимал участие сотрудник Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.