Свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года

2017-12-15 17:39 | www.trend.az | 4

Свадьба британского принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года. Об этом в пятницу в Twitter сообщила канцелярия Кенсингтонского дворца, на территории которого проживает пятый в очереди наследник британского престола, передает ТАСС.

О помолвке 33-летнего принца и 36-летней актрисы, чей роман длится уже 16 месяцев, 27 ноября объявил Кларенс-Хаус, канцелярия отца Гарри и прямого наследника британского престола принца Уэльского Чарльза. В тот же день новоявленная чета участвовала в публичной фотосессии и дала первое телевизионное интервью.

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