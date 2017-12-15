Парламент Азербайджана принял поправки в Избирательный кодекс

2017-12-15 17:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На заседании Милли Меджлиса (парламента) в пятницу обсуждались поправки в Избирательный кодекс Азербайджана.

Председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли сказал, что в целом в Избирательный кодекс предлагается 55 поправок.

По его словам, большинство поправок связаны с приведением Избирательного кодекса в соответствие с Конституцией после референдума, проведенного 26 сентября 2016 года.

После обсуждений законопроект по поправкам в Избирательный кодекс был вынесен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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