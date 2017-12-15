Азербайджан освобождает от налогообложения импорт летательных аппаратов для гражданской авиации

2017-12-15 18:23 | www.apa.az | 6

В Азербайджане освободят от налогообложения летательные аппараты, комплектующие, двигатели и силовые установки, ввозимые для целей гражданской авиации.

Как сообщает АПА-Экономикс, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса после обсуждения была утверждена поправка к Налоговому кодексу. Так, в статью 164 (Освобождение от уплаты налога) добавлен пункт 164.1.38, который предусматривает освобождение от налогообложения летательные аппараты, комплектующие, двигатели и силовые установки, ввозимые для целей гражданской авиации.