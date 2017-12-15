«Король азербайджанской чайханы» взрывает узбекскую сцену – ВИДЕО

2017-12-15 16:48 | www.oxu.az | 4

Недавно в сети распространилось видео выступления азербайджанского исполнителя Тарлана Новханы, который представил слушателям Узбекистана свою песню.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, композиция была исполнена дуэтом с Улугбеком Рахматуллаевым и вызвала неподдельный интерес узбекской аудитории, несмотря на то, что в нашей стране народное творчество подобного формата обычно бывает нацелено, мягко говоря, на специфическую аудиторию.

Иными словами, данная песня вполне могла стать хитом в какой-нибудь азербайджанской чайхане, однако в Узбекистане она пришлась по вкусу широким массам местного бомонда. Данный феномен хоть и вызывает удивление, но одновременно заставляет возрадоваться за своего соотечественника и пожелать ему дальнейших творческих успехов.

Представляем вашему вниманию данный ролик, на котором можно увидеть полный аншлаг в концертном зале Узбекистана и реакцию слушателей, одаривших исполнителей бурными аплодисментами.

Э.А.

