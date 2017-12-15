Вынесен приговор губинцу, убившего человека из-за спора на свадьбе

2017-12-15 16:54 | www.oxu.az | 5

В Бакинском суде по тяжким преступлениям вынесен приговор Маарифу Алхазову, обвиняемому в убийстве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева М.Алхазов был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Инцидент произошел в Губинском районе. М.Алхазов, находясь на свадьбе, поспорил с неким Ватаном Ахмедовым. Позже В.Ахмедов пришел к дому Маарифа и позвал его поговорить на улицу. В ответ на оскорбления М.Алхазов зарубил Ахмедова топором.

Э.Ш.

