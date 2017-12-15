Прочитать характер по лицу: эмоциональные портреты на выставке в Баку (ФОТО)

2017-12-15 17:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower состоялось открытие выставки портретной фотографии "Лица", сообщили Trend Life организаторы экспозиции.

На выставке был представлен ряд психологических и эмоциональных портретов, показывающих характеры портретируемых лиц и их внутренний мир.

На выставке свои работы представили Аурелия Насирова, Айдын Садыхов, Чингиз Самедзаде, Дмитрий Рябченко, Александр Карягин, Дмитрий Тур, Гусейн Ибрагимов, Ариф Гулузаде, Джавид Меджидов, Лала Гусейнова, Лейла Султанзаде, Надежда Джавад, Наталья Гараханова, Норма Исакзаи, Онно Керверс, Джузеппе Д’Антонио, Родриго Лабардини, Рамина Бочарова, Руслан Мамедов, Руфат Мехтиев, Рустам Гусейнов, Тофиг Бабаев, Тофиг Рафидов и Шахин Саркаров.

По словам куратора выставки – азербайджанского писателя и фотографа Рустама Гусейнова, главное в представленной экспозиции - это прекрасно читаемые характеры изображенных на портрете, а в фотографии это сделать сложнее, чем в живописи, так как объект съемке может "закрыться" и не показать фотографу свой внутренний мир.