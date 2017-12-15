Глава Azercell встретился со студентами в Бакинском инженерном университете (ФОТО)

2017-12-15 17:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Azercell Telecom продолжает свою деятельность, направленную на развитие образования в Азербайджане. Представители компании, сотрудничающей с ведущими университетами, помогают укреплять материально-техническую базу учебных заведений, организуют различные программы для развития студентов, а также регулярно проводят встречи со студентами. Одна из таких встреч состоялась 14 декабря в Бакинском инженерном университете. Президент Azercell Telecom Вахид Мурсалиев встретился со студентами и ректором Бакинского инженерного университета Хаваром Мамедовым. Во время встречи были обсуждены перспективы нового сотрудничества с университетом.

Вахид Мурсалиев заявил, что руководимая им компания заинтересована в сотрудничестве с высшими учебными заведениями и готова поддержать проекты, способствующие развитию образования. «С начала своей деятельности Azercell поддерживала молодежь и студентов. Мы организуем студенческие и стипендиальные программы для профессионального развития, в частности студентов, обучающихся в технической области, способствуя их привлечению к предпринимательству и бизнесу, также с нашей стороны подписаны проекты по сотрудничеству с рядом университетов в Баку и регионах», - отметил президент компании Azercell, пожелав студентам успехов в обучении и в дальнейшей карьере.

Вахид Мурсалиев рассказал студентам о своем жизненном пути и 21-летней деятельности компании Azercell. В заключение встречи президент компании ответил на вопросы, адресованные студентами.

Следует отметить, что Azercell Telecom тесно сотрудничает с различными высшими учебными заведениями Азербайджана. С такими университетами, как Бакинский государственный университет, университет Хазар, азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, азербайджанский технологический университет в Гяндже, Лянкяранский государственный университет подписаны меморандумы о сотрудничестве. В рамках сотрудничества реализуются различные проекты, направленные на профессиональное развитие студентов, привлечение их в сферы инноваций и предпринимательства, а также развитие научно-технической и учебной базы университетов.