Получат ли кандидаты эфирное время перед выборами?

2017-12-15 17:00 | www.oxu.az | 5

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса были обсуждены поправки в Избирательный Кодекс.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли проинформировал о проекте и сообщил, что в целом в Кодекс предложено внести 55 изменений.

Он отметил, что часть изменений связана с поправками в Конституцию, внесенными во время последнего референдума.

Председатель комитета также отметил, что аннулирование статей 162, 164, 195 и 197 кодекса не означает отмену бесплатного эфирного времени: «Бесплатный эфир для кандидатов во время выборов остается в силе».

Э.Ш.

