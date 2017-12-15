Сиявуш Новрузов: Севиндж Османгызы занимается провокацией

2017-12-15 17:10 | www.oxu.az | 4

Заместитель исполнительного секретаря правящей Партии Ени Азербайджан (ПЕА), депутат Сиявуш Новрузов сказал, что некоторые лица распространяют новости досрочных выборах, сбивая граждан с толку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса С.Новрузов сказал, что живущая в Америке Севиндж Османгызы распространяет слухи о том, что в Азербайджане в середине марта пройдут президентские выборы и Милли Меджлис обсуждает этот вопрос.

Сиявуш Новрузов назвал это заявление провокацией и сказал, что очередные президентские выборы будут проведены после завершения полномочий президента.

Э.Ш.

