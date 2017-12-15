Сборную Испании могут отстранить от ЧМ-2018 из-за влияния властей на работу RFEF

2017-12-15 17:47 | www.trend.az | 4

Международная федерация футбола (ФИФА) может исключить сборную Испании из числа участников чемпионата мира - 2018 ввиду вмешательства правительства в работу Королевской испанской федерации футбола (RFEF). Об этом передает ТАСС со ссылкой на газета El Pais.

По информации издания, ФИФА направила письмо в RFEF, объяснив, что если правительство продолжит вмешиваться в выборы нового президента федерации, то испанская команда может быть исключена из числа участников чемпионата мира - 2018. Согласно правилам ФИФА, вмешательство третьих лиц в работу национальных федераций запрещено.

Ранее Анхель Мария Вильяр был отстранен от работы на посту президента RFEF Высшим спортивным советом Испании (CSD) из-за обвинений в коррупции. CSD хочет организовать перевыборы президента федерации. ФИФА расценивает инициативу CSD как вмешательство властей в деятельность федерации.

Отмечается, что министр образования, культуры и спорта Испании Иньиго Мендес де Виго и нынешний президент RFEF Хуан Луис Ларреа в ближайшее время проведут встречу, где обсудят сложившуюся ситуацию.