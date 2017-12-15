В Азербайджане учреждена новая медаль

2017-12-15 17:47 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В связи с юбилеем Особой государственной службы охраны Азербайджана учреждена новая медаль.

Соответствующее изменение в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» обсуждалось на заседании Милли Меджлиса (парламента) в пятницу.

Юбилейной медали «25-летие Особой государственной службы охраны (1993-2018)» удостаиваются офицеры, прошедшие действительную военную службы в Особой государственной службе охраны до 23 августа 2018 года, прапорщики, сержанты, сверхсрочники, гражданские сотрудники за плодотворную деятельность на службе, лица, уволенные в запас или находящиеся в отставке и др.

Отлитая из бронзы и покрытая позолотой медаль имеет вид восьмиконечной звезды.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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