Прокуратура о подростке, насмерть сбившего дочь шехида в Баку

2017-12-15 17:22 | www.oxu.az | 4

Бакинская городская прокуратура прокомментировала информацию об освобождении подростка, насмерть сбившего женщину в Сабаильском районе столицы, у Площади Государственного флага.

В частности, ряд СМИ сообщил, что подросток, сбивший Кенуль Акперову (1975 года рождения) на автомобиле марки Jeep Grand Cherokee (госномер 90-FO-007) и скрывшийся с места ДТП, решением Бакинского апелляционного суда освобожден из-под стражи и помещен под домашний арест.

Как передает Oxu.Az, руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов сообщил 1news.az, что это ложная информация.

«Решением Сабаильского районного суда Баку подросток арестован и привлечен к следствию.

Сторона защиты подала апелляцию на это решение суда. 8 декабря Бакинский апелляционный суд рассмотрел апелляционное прошение и оставил решение суда первой инстанции без изменений. Следствие по делу продолжается», - подчеркнул Э.Султанов.

Также он с сожалением отметил, что, несмотря на неоднократные обращения к СМИ с требованием положить конец распространению лживых новостей ради псевдосенсации, до сих пор ряд средств массовых информаций не прекратил эту порочную практику.

Напомним, что погибшая Кенуль Акперова - мать троих детей и дочь шехида Эльтона Акперова. По данным СМИ, сбившего женщину 17-летнего подростка зовут Рагим Рагимов. Он - сын предпринимателя Акифа Рагимова, главы Совета директоров ОАО Xırdalan-Xəz. Сам А.Рагимов приходится братом владельцу Дома торжеств «Егяна» Мамеду Рагимову.

По факту следственный отдел Управления полиции Сабаильского района возбудил уголовное дело по статьям 263.1.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства лицом, не имеющим водительских прав, ставшее по неосторожности причиной гибели пострадавшего) и 264 (Оставление места ДТП) Уголовного кодекса Азербайджана.

Мать погибшей – Бясти Гядимова – заявила, что отец подростка, предприниматель Акиф Рагимов очень грубо разговаривал с ней.

Э.Ш.

