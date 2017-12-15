Достичь компромисса по миграционной реформе в ЕС будет трудно – Туск

2017-12-15 17:54 | www.trend.az | 5

Достичь компромисса по реформе миграционной системы в ЕС будет очень трудно в связи с расхождениями о необходимости ввести обязательные квоты на прием беженцев, заявил председатель Евросовета Дональд Туск по итогам саммита ЕС, передает РИА Новости.

Целью дискуссии в четверг вечером было сближение позиции по реформированию миграционной политики ЕС, чтобы заключить соответствующие договоренности к июню 2018 года. В ЕС существуют серьезные разногласия по вопросу реформирования миграционной политики объединения и, в первую очередь, системы приема беженцев. Причем во мнениях расходятся как страны-члены ЕС, так и институты Евросоюза.

Страны Вышеградской четверки — Польша, Чехия, Словакия и Венгрия — решительно отвергают идею обязательных квот на прием беженцев, приехавших в другие страны Евросоюза. Против введения квот, которые еще в 2015 году привели к расколу в ЕС, выступил и председатель Евросовета Дональд Туск. В свою очередь ряд стран ЕС, Еврокомиссия и Европарламент поддерживают обязательные квоты, а ЕК и ЕП даже предлагают штрафовать страны, отказывающиеся принять беженцев.

По его словам, в феврале ЕС обсудит, "как сделать этот вопрос ключевым приоритетом плана".