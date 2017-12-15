Суд не обеспечил жалобу Мехмана Гусейнова

2017-12-15 17:29 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Бакинском апелляционном суде продолжилось судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной на приговор в отношении блогера Мехмана Гусейнова.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Афлатуна Гасымова огласили решение.

Апелляционная жалоба М.Гусейнова не была удовлетворена.

Напомним, что начальник Насиминского районного управления полиции (РУП) Муса Мусаев подал в суд на М.Гусейнова в порядке частного обвинения. Он потребовал привлечь к ответственности и наказать блогера по статье 147.2 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) Уголовного кодекса.

Решением Сураханского районного суда М.Гусейнов был приговорен к 2 годам лишения свободы. Он был арестован в зале суда. Недовольный решением суда М.Гусейнов подал апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу.

Затем М.Гусейнов подал кассационную жалобу. На заседании под председательством судьи Верховного суда Али Сейфалиева кассационная жалоба была частично удовлетворена. Постановление Бакинского апелляционного суда в отношении М.Гусейнова было аннулировано. Было решено вернуть уголовное дело в Бакинский апелляционный суд для повторного рассмотрения.

Э.Ш.

