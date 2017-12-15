Минздрав о поддельных глазных каплях – ФОТО

2017-12-15 17:35 | www.oxu.az | 5

В Центре аналитической экспертизы Минздрава прокомментировали новость о выдаче Санитарно-карантинной инспекцией гигиенического сертификата препарату «Oksiam – B», производимого турецкой фирмой Universe Pharma İlaç San. ve Tic. Ltd Şti.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, препарат «Oksiam – B», взятый на лабораторное исследование в Центр аналитической экспертизы, как по составу, так и по упаковке отличался от образца, представленного в Санитарно-карантинную инспекцию для выдачи сертификата.

К примеру, на представленном образце на упаковке было указан объем – 10 мл, в то время как у находящихся в продаже образцов на упаковке объем не указан.

«Таким образом, было установлено, что глазные капли, представленные в Санитарно-карантинную инспекцию для выдачи сертификата и получившие сертификат, отличаются от находящихся в продаже глазных капель «Oksiam – B», следовательно, в продаже находится подделка», - сказали в Центре аналитической экспертизы.

Э.Ш.

