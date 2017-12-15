Спикеры TEDxUNEC рассказали о путях, ведущих к успеху: "Знание и образование" (ФОТО)

2017-12-15 17:55 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - 15 декабря в Азербайджанском государственном экономическом университете состоялась очредная конференция TEDxUNEC, говорится в сообщении вуза, распространенном в пятницу.

Первым спикером конференции, посвященной теме «Вне рамок» был учредитель, председатель Совета директоров и попечителей университета "Хазар", профессор Гамлет Исаханлы. Выступив с докладом по теме «Будущее образования – образование будущего», профессор отметил, что будущее человечества заключается в науке. Обратив внимание на носители информации, ведущие конкуренцию с книгой, Г.Исаханлы отметил орудия информационных коммуникаций, семью и университет как основных носителей знаний. Он рекомендовал максимально воспользоваться этими средствами: «Наше будущее это продолжение проделанных сегодня дел. Хорошее образование – это хорошее будущее!»

Второй спикер конференции TEDxUNEC, секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев выступил по теме «Книги и открытое сознание». Народный писатель поставил перед аудиторией вопрос «Как развиваться в XXI веке?». Доведя до внимания, что через 20-25 лет не будет необходимости в 30 специальностях, Ч.Абдуллаев отметил, что единственным путем, который отвечает требованиям всех эпох, он видит в книгах, науке. Писатель отметил, что всестороннее развитие народа он видит в чтении книг. Он коснулся темы уклонения девушек от образования: «Основу общества составляют женщины. Уклонение их от образования непосредственный удар нации и будущему!».

Выступление главного врача Центральной клинической больницы, заслуженного врача, доктора медицинских наук Камрана Мусаева по теме «Что желает кардиохирург» вызвал большой интерес у аудитории. Затронув вопрос истории своего успеха, известный кардиохирург рассказал о трудностях молодого человека, который вышел из отдаленного горного села и трудился решительно и усердно. В своих пожеланиях молодежи он подчеркнул, что для достижения успеха очень важное значение имеют условия, в котором они жили, и образование, которое получили: «Главное, поверьте в свои мечты и следуйте за ними. Для достижения целей трудитесь усердно. Не останавливайтесь, постоянно развивайтесь. При наличии этих качеств, вы никогда не упустите успех!».