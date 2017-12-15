В ходе столкновений с израильской армией ранены 263 палестинца

2017-12-15 20:06 | www.apa.az | 5

Двое палестинцев погибли, 263 ранены в результате столкновений с израильской армией в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, палестинский персонал Красного Полумесяца предоставил скорую помощь 263 палестинцам на Западном берегу и Иерусалиме, из них 13 были ранены боевыми пулями, 47 резиновыми, 177 пострадали от слезоточивого газа

"Палестинец 32 года был убит в секторе Газа. Еще один палестинец 29 лет погиб от попадания боевой пули израильской армии в голову в районе Нахаль Озь на востоке от города Газа", - заявил агентству пресс-секретарь министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кедра.